Milano 11:04
42.424 +0,51%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:04
9.555 +0,42%
Francoforte 11:04
24.081 -0,29%

Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,21%

Il DAX avvia la seduta a 24.202,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,21%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,21%, dopo aver aperto a 24.202,78 punti.
Condividi
```