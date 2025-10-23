Cogefeed, via libera ai contributi PNRR per due impianti fotovoltaici da 736 mila euro

Cogefeed

(Teleborsa) -, specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e a capo dell’omonimo gruppo, comunica che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha concluso con esito positivo le istruttorie relative ai progetti C.E.R. Satriano FV01 e C.E.R. Casaletto Spartano FV01, confermandone l’ammissibilità ai contributi in conto capitale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicato alla promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso.Il progetto Satriano FV01, situato nel Comune di Satriano di Lucania (PZ), prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza di 994 kW e una spesa ammissibile complessiva pari a Euro 895.887,22.Il contributo potenzialmente riconoscibile è pari a Euro 358.355, corrispondente al 40% dell’investimento. Il progetto Casaletto Spartano FV01, localizzato nel Comune di Casaletto Spartano (SA), prevede invece un impianto fotovoltaico da 900 kW, con spesa ammissibile complessiva pari a Euro 1.020.263,16 e un contributo potenzialmente riconoscibile pari a Euro 378.000, anch’esso pari al 40% dell’investimento.I due progetti, spiega una nota, si inseriscono nel percorso di crescita della Società nel comparto delle Comunità Energetiche Rinnovabili, in linea con gli. Il completamento dei lavori del progetto Satriano FV01 è previsto entro il 31 maggio 2026 con entrata in esercizio entro fine giugno 2026. Il completamento dei lavori del progetto Casaletto Spartano FV01, invece, è previsto entro fine aprile 2026 e la connessione dovrebbe avvenire entro il 30 giugno 2026.del Gruppo Cogefeed ha dichiarato: "Ogni progetto che realizziamo nasce da una visione di lungo periodo. L'ammissione ai contributi PNRR per Satriano e Casaletto Spartano è un riconoscimento al valore del lavoro di squadra e alla qualità del nostro impegno nel campo delle energie rinnovabili. Crediamo in un modello di impresa che coniughi innovazione e responsabilità, capace di costruire infrastrutture durature, creare valore economico e, allo stesso tempo, migliorare la vita delle persone e dei territori".