Cogefeed, via libera ai contributi PNRR per due impianti fotovoltaici da 736 mila euro

(Teleborsa) - Cogefeed
, specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e a capo dell’omonimo gruppo, comunica che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha concluso con esito positivo le istruttorie relative ai progetti C.E.R. Satriano FV01 e C.E.R. Casaletto Spartano FV01, confermandone l’ammissibilità ai contributi in conto capitale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedicato alla promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso.
Il progetto Satriano FV01, situato nel Comune di Satriano di Lucania (PZ), prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza di 994 kW e una spesa ammissibile complessiva pari a Euro 895.887,22.
Il contributo potenzialmente riconoscibile è pari a Euro 358.355, corrispondente al 40% dell’investimento. Il progetto Casaletto Spartano FV01, localizzato nel Comune di Casaletto Spartano (SA), prevede invece un impianto fotovoltaico da 900 kW, con spesa ammissibile complessiva pari a Euro 1.020.263,16 e un contributo potenzialmente riconoscibile pari a Euro 378.000, anch’esso pari al 40% dell’investimento.
I due progetti, spiega una nota, si inseriscono nel percorso di crescita della Società nel comparto delle Comunità Energetiche Rinnovabili, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNRR e dal Green Deal europeo
. Il completamento dei lavori del progetto Satriano FV01 è previsto entro il 31 maggio 2026 con entrata in esercizio entro fine giugno 2026. Il completamento dei lavori del progetto Casaletto Spartano FV01, invece, è previsto entro fine aprile 2026 e la connessione dovrebbe avvenire entro il 30 giugno 2026.Daniele Filizola, Presidente e Amministratore Delegato
del Gruppo Cogefeed ha dichiarato: "Ogni progetto che realizziamo nasce da una visione di lungo periodo. L'ammissione ai contributi PNRR per Satriano e Casaletto Spartano è un riconoscimento al valore del lavoro di squadra e alla qualità del nostro impegno nel campo delle energie rinnovabili. Crediamo in un modello di impresa che coniughi innovazione e responsabilità, capace di costruire infrastrutture durature, creare valore economico e, allo stesso tempo, migliorare la vita delle persone e dei territori".