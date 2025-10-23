Milano
11:05
42.424
+0,51%
Nasdaq
22-ott
24.879
-0,99%
Dow Jones
22-ott
46.590
-0,71%
Londra
11:05
9.555
+0,42%
Francoforte
11:05
24.079
-0,30%
Giovedì 23 Ottobre 2025, ore 11.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Food & Beverage
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Food & Beverage
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
23 ottobre 2025 - 10.00
Si posiziona sotto la parità il
settore Alimentare europeo
, che retrocede a 450,97 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Argomenti trattati
Eurozona
(75)
Titoli e Indici
Euro Stoxx Food & Beverage
-0,37%
Altre notizie
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Food & Beverage
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto