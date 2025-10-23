Milano 11:05
42.424 +0,51%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:05
9.555 +0,42%
Francoforte 11:05
24.079 -0,30%

Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Food & Beverage
Si posiziona sotto la parità il settore Alimentare europeo, che retrocede a 450,97 punti.
Condividi
```