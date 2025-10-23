Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hensoldt

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Hensoldt
, con una variazione percentuale del 2,98%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hensoldt
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Hensoldt
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 101,5 Euro. Supporto a 99,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 103,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)