Milano 11:06
42.423 +0,51%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:06
9.557 +0,44%
Francoforte 11:06
24.083 -0,28%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hensoldt

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hensoldt
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Hensoldt, con una variazione percentuale del 2,98%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hensoldt più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di Hensoldt ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 101,5 Euro. Supporto a 99,5. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 103,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```