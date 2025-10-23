Francoforte: rosso per Nemetschek

Nemetschek

Nemetschek

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,11% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 101,4 Euro. Prima resistenza a 103,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 100,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)