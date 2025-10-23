Milano 13:34
42.460 +0,59%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:34
9.574 +0,62%
Francoforte 13:34
24.147 -0,02%

Francoforte: rosso per Nemetschek

Francoforte: rosso per Nemetschek
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Nemetschek, che presenta una flessione del 2,11% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Nemetschek rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Analizzando lo scenario di Nemetschek si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 101,4 Euro. Prima resistenza a 103,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 100,4.

