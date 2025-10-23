Milano 11:07
Londra: giornata depressa per Antofagasta

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia mineraria, che presenta una flessione dell'1,86%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Antofagasta rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 26,31 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 25,47. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 25,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
