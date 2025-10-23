Milano 11:08
42.423 +0,50%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:09
9.561 +0,48%
Francoforte 11:08
24.075 -0,32%

Madrid: brusca correzione per Bankinter

Ribasso per la banca spagnola, che tratta in perdita del 4,57% sui valori precedenti.
