Milano 11:09
42.426 +0,51%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:09
9.561 +0,48%
Francoforte 11:09
24.073 -0,33%

Madrid: in calo Redeia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo Redeia
Composto ribasso per il gestore spagnolo delle reti elettriche, in flessione del 2,32% sui valori precedenti.
Condividi
```