Mecaer Aviation Group inaugura un nuovo stabilimento in Canada

(Teleborsa) -azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di componenti, sistemi e servizi per il settore dell'aeronautica, ha inaugurato in Canada a Laval (Montreal) ilun'operazione strategica che consolida la presenza industriale del Gruppo in Nord America e rafforza il ruolo dell'Italia nel settore aerospaziale internazionale. L'intervento – fa sapere Mecaer Aviation Group in una nota – rappresenta una tappa fondamentale nel piano di sviluppo internazionale dell'azienda con sede centrale a Borgomanero (Novara), volto ad accrescere la capacità produttiva e a potenziare il livello di integrazione tecnologica delle proprie strutture in Nord America.Ilesteso su una superficie di circa 5mila metri quadrati, nasce con l'obiettivo di internalizzare fasi produttive ad alto valore aggiunto – come plating, painting, HVOF, test non distruttivi e shot-peening – fino ad oggi affidate a fornitori esterni. L'operazione consentirà a Mecaer di garantire maggiore autonomia, tempi di consegna certi e standard di qualità ancora più elevati, rafforzando la propria capacità di presidiare l'intero ciclo di realizzazione dei sistemi di atterraggio per elicotteri e business jet, dal design alla produzione."Il completamento del polo canadese rappresenta un passo decisivo nella nostra strategia di crescita internazionale – sottolinea–. La scelta di investire in un impianto proprietario per i trattamenti superficiali, presa nel 2022 per rispondere alle criticità post-pandemiche della supply chain, ci consente oggi di verticalizzare le fasi più strategiche, garantendo continuità, efficienza e qualità. Il nuovo stabilimento, tecnologicamente avanzato e sostenibile, ci permette di presidiare un segmento produttivo ad alto valore aggiunto, rafforzando la competitività del Gruppo e la capacità di rispondere alle esigenze dei principali costruttori aeronautici con tempi certi e standard elevati. È il risultato di un impegno costante, che valorizza le competenze delle nostre persone e la visione industriale di lungo periodo che guida Mecaer".Con questo ampliamento, reso possibile anche grazie al sostegno di, il polo industriale del Gruppo in Canada compie un ulteriore salto di scala, raggiungendo una superficie complessiva di oltre 12.000 metri quadrati, costituendo un centro di eccellenza capace di coprire l'intero ciclo produttivo: dalla progettazione alla realizzazione delle componenti strutturali, fino ai trattamenti di finitura e alle fasi finali di collaudo. Questa configurazione permette di concentrare in un unico hub competenze ingegneristiche, capacità produttiva e tecnologie avanzate, riducendo sensibilmente i tempi di attraversamento e ottimizzando ogni fase del processo. Il risultato – si legge nella nota – è un sistema produttivo più efficiente, flessibile e competitivo, che consolida il ruolo di Mecaer come partner di riferimento per i principali costruttori aeronautici internazionali, garantendo standard elevati di qualità, affidabilità e sostenibilità. L'apertura del nuovo stabilimento canadese rappresenta l'ottenimento di un'ulteriore rilevante milestone prevista dal piano di sviluppo di Mecaer Aviation Group, confermando la volontà di crescere ulteriormente in Nord America, geografia strategica per il settore aeronautico.Il Gruppo destina ogni anno il 5% del proprio fatturato allae a partire dal 2024 sono state depositate oltre 20 nuove domande di brevetto, consolidando il proprio impegno nell'innovazione di prodotti e processi produttivi.ConMecaer si conferma così un punto di riferimento mondiale per la progettazione e la produzione di sistemi di attuazione, controllo di volo e atterraggio, oltre che per i servizi MRO e di allestimento VIP. Dal 2021 una quota di maggioranza di Mecaer Aviation Group è detenuta da Fondo Italiano d'Investimento SGR, ed una quota di minoranza da Stellex Capital Management, fondo d'investimento internazionale con esperienza e know-how nel settore Aerospaziale e Difesa.