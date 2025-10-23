Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 19:59
25.124 +0,98%
Dow Jones 19:59
46.775 +0,40%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: brillante l'andamento di 3M

Seduta vivace oggi per il colosso industriale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,90%.
