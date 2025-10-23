Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:02
25.041 +0,65%
Dow Jones 18:02
46.625 +0,07%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: in calo Home Depot

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Home Depot
Ribasso composto e controllato per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che presenta una flessione dell'1,88% sui valori precedenti.
Condividi
```