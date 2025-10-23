Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:03
25.049 +0,68%
Dow Jones 18:03
46.621 +0,06%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: O'Reilly Automotive in forte calo

Ribasso per il fornitore di componenti per auto, che tratta in perdita del 5,76% sui valori precedenti.
