Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 20:00
25.120 +0,97%
Dow Jones 20:00
46.781 +0,41%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: performance negativa per Atlassian

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Atlassian
(Teleborsa) - Sottotono la società di software australiana, che passa di mano con un calo del 2,30%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Atlassian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Atlassian rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Atlassian è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 167,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 162,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 172,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```