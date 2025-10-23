New York: performance negativa per Atlassian

(Teleborsa) - Sottotono la società di software australiana
, che passa di mano con un calo del 2,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Atlassian
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Atlassian
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Atlassian
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 167,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 162,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 172,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)