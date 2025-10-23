Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:04
25.046 +0,67%
Dow Jones 18:04
46.609 +0,04%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: seduta euforica per Diamondback Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta euforica per Diamondback Energy
Prepotente rialzo per il produttore americano di petrolio e gas naturale, che mostra una salita bruciante del 4,36% sui valori precedenti.
Condividi
```