New York: violenta contrazione per O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il, che esibisce una perdita secca del 5,76% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 93,21 USD. Prima resistenza a 99,49. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 91,04.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)