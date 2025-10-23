Parigi: seduta difficile per Carrefour

(Teleborsa) - Scende sul mercato il colosso della grande distribuzione
, che soffre con un calo del 4,19%.
L'andamento di Carrefour
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico del colosso retail
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,05 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 12,72. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,38.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)