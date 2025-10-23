Milano 11:11
Parigi: seduta difficile per Carrefour

Parigi: seduta difficile per Carrefour
(Teleborsa) - Scende sul mercato il colosso della grande distribuzione, che soffre con un calo del 4,19%.

L'andamento di Carrefour nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico del colosso retail è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,05 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 12,72. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,38.

