Milano 13:37
42.452 +0,57%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:37
9.574 +0,62%
Francoforte 13:37
24.140 -0,05%

Petrolio a 61,47 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 61,47 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 61,47 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```