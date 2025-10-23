Milano 11:12
42.396 +0,44%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:12
9.556 +0,43%
Francoforte 11:12
24.036 -0,48%

Piazza Affari: in forte denaro Cembre

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,04%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cembre più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il grafico a breve di Cembre mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 62,8 Euro e supporto stimato a quota 60,3. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 65,3.

