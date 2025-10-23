Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:06
25.060 +0,73%
Dow Jones 18:06
46.640 +0,11%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

Piazza Affari: si muove sotto la parità il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si posiziona sotto la parità l'indice delle aziende sanitarie, che retrocede a 199.322,14 punti.
