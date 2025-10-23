Tesla batte le stime sui ricavi, ma delude sugli utili

(Teleborsa) - Tesla ha registrato nel terzo trimestrerecord per, superando le stime di Wall Street (26,37 miliardi), grazie alle vendite record dei suoi veicoli elettrici che hanno raggiunto le 497.099 unità, il 7% in più rispetto lo stesso periodo dello scorso anno. Tuttavia, l’si è fermato a, al di sotto delle previsioni di 55 centesimi, penalizzato da tariffe sulle importazioni di componenti, maggiori spese di ricerca e sviluppo e dal calo dei crediti regolatori.Questi ultimi, un tempo motore degli utili, sono scesi adai 739 milioni dello stesso periodo del 2024. Ilcomplessivo è stato del 18%, leggermente sopra le attese (17,5%), mentre il margine lordo automobilistico, esclusi i crediti, si è attestato al 15,4%.Il titolo Tesla ha perso circa il 4% nelle contrattazioni after-hours, mentre gli investitori valutano l’impatto della fine dei crediti fiscali statunitensi per i veicoli elettrici e l’aumento dei costi operativi, cresciuti del 50% per via dei progetti in intelligenza artificiale e robotica.Nonostante le difficoltà a breve termine, Tesla conferma la tabella di marcia per la produzione di Cybercab, camion Semi e Megapack 3 nel 2026, mentre l’ha registrato un incremento dell’81% nelle installazioni di sistemi di stoccaggio.