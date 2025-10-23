Milano 22-ott
Tesla batte le stime sui ricavi, ma delude sugli utili

(Teleborsa) - Tesla ha registrato nel terzo trimestre ricavi record per 28,1 miliardi di dollari, superando le stime di Wall Street (26,37 miliardi), grazie alle vendite record dei suoi veicoli elettrici che hanno raggiunto le 497.099 unità, il 7% in più rispetto lo stesso periodo dello scorso anno. Tuttavia, l’utile per azione si è fermato a 50 centesimi, al di sotto delle previsioni di 55 centesimi, penalizzato da tariffe sulle importazioni di componenti, maggiori spese di ricerca e sviluppo e dal calo dei crediti regolatori.

Questi ultimi, un tempo motore degli utili, sono scesi a 417 milioni di dollari dai 739 milioni dello stesso periodo del 2024. Il margine lordo complessivo è stato del 18%, leggermente sopra le attese (17,5%), mentre il margine lordo automobilistico, esclusi i crediti, si è attestato al 15,4%.

Il titolo Tesla ha perso circa il 4% nelle contrattazioni after-hours, mentre gli investitori valutano l’impatto della fine dei crediti fiscali statunitensi per i veicoli elettrici e l’aumento dei costi operativi, cresciuti del 50% per via dei progetti in intelligenza artificiale e robotica.

Nonostante le difficoltà a breve termine, Tesla conferma la tabella di marcia per la produzione di Cybercab, camion Semi e Megapack 3 nel 2026, mentre l’unità energia ha registrato un incremento dell’81% nelle installazioni di sistemi di stoccaggio.
