Thales, in crescita ordini e ricavi nei primi nove mesi del 2025: guidance confermata

Thales

(Teleborsa) -ha registrato nei primi nove mesi del 2025per, in aumento del +9% su base organica rispetto allo stesso periodo del 2024, grazie al forte slancio commerciale, in particolare nei segmenti Aerospazio e Difesa. Nel periodo, il gruppo ha firmato 14 grandi contratti da oltre 100 milioni di euro ciascuno, per un valore complessivo di 5,33 miliardi di euro, comprendenti progetti chiave come il satellite THOR 8 per Space Norway, il contratto per 26 Rafale Marine all’India e forniture di missili e radar ai ministeri della Difesa di Regno Unito e Germania., gli ordini nei mercati maturi sono cresciuti del 9%, trainati dall’(+13%), mentre i mercati emergenti hanno segnato un progresso dell’8%, sostenuti dal forte dinamismo dell’(+39%).nei primi nove mesi del 2025 hanno raggiunto, in aumento dell’8,4% su base reported e del 9,1% a cambi e perimetro costanti. La crescita è stata sostenuta dai segmenti(+13,9%), a 8,24 miliardi di euro, e(+7,0%), a 4,11 miliardi, che hanno beneficiato della forte domanda in ambito avionico e dei programmi di espansione produttiva.Il segmentoinvece, ha registrato una flessione del 3,8%, penalizzato dall’integrazione die dalla debole domanda in alcuni mercati, mentre le soluzioni disicura hanno mostrato crescita sostenuta.Con unsuperiore a 1, Thales conferma la propria, che prevede una crescita organica dei ricavi tra il 6% e il 7%, per un fatturato compreso tra 21,8 e 22 miliardi di euro, e un margine EBIT rettificato tra il 12,2% e il 12,4%."Nel terzo trimestre 2025, Thales ha registrato una crescita organica trainata sia dagli ordini, sia dai ricavi, questo risultato conferma il forte slancio del Gruppo sin dall'inizio dell'anno. In questo contesto favorevole, Thales conferma tutti i suoi obiettivi finanziari per il 2025. Accolgo con favore la dedizione dei nostri team che continuano a sostenere con determinazione il percorso di crescita sostenibile intrapreso", ha affermato, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo.