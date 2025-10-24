Milano 9:57
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,9231. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,9246. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 0,9261.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
