Analisi Tecnica: EUR/USD del 23/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1594, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,165. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1572.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)