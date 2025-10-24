Milano 9:57
Analisi Tecnica: EUR/USD del 23/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1594, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,165. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1572.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
