Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 23/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Giornata positiva per il derivato italiano, che chiude a 42.100.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 41.700. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 42.450. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 43.200.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)