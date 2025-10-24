Milano 9:57
42.363 -0,04%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 9:57
9.588 +0,09%
24.202 -0,03%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 23/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Giornata positiva per il derivato italiano, che chiude a 42.100.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 41.700. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 42.450. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 43.200.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
