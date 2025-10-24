Milano 9:57
42.363 -0,04%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 9:57
9.588 +0,09%
24.202 -0,03%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Frazionale ribasso per il CABLE, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,24%.

Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3289 con area di resistenza individuata a quota 1,3393. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3255.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```