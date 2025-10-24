Analisi Tecnica: GBP/USD del 23/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Frazionale ribasso per il CABLE, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,24%.
Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3289 con area di resistenza individuata a quota 1,3393. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3255.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)