Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Seduta moderatamente positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha chiuso in rialzo a 8.225,8.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.265, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8.180,4. L'equilibrata forza rialzista del CAC 40 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.349,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)