Milano 9:58
42.368 -0,03%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 9:58
9.586 +0,08%
24.202 -0,03%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 23/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Seduta moderatamente positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha chiuso in rialzo a 8.225,8.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.265, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8.180,4. L'equilibrata forza rialzista del CAC 40 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.349,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```