Milano 9:58
42.368 -0,03%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 9:58
9.586 +0,08%
24.204 -0,01%

Analisi Tecnica: indice DAX del 23/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 23/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Seduta in frazionale rialzo per il principale indice di Francoforte, che ha terminato gli scambi in aumento a 24.207,8.

Il quadro tecnico di breve periodo del DAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 24.414,9. Rischio di discesa fino a 23.915,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 24.913,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
