Milano 9:58
42.368 -0,03%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 9:58
9.586 +0,08%
24.204 -0,01%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Piccolo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,41%.

Le tendenza di medio periodo del FTSE MIB si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 42.767. Supporto stimato a 41.877. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 43.658.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```