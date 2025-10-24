Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Piccolo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,41%.
Le tendenza di medio periodo del FTSE MIB si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 42.767. Supporto stimato a 41.877. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 43.658.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)