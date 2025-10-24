Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 23/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Sostanziale invarianza per indice spagnolo, che archivia la seduta con un +0,07%.
Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15.880, mentre il primo supporto è stimato a 15.652,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16.107,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)