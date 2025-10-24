Milano 9:58
42.368 -0,03%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 9:58
9.586 +0,08%
24.204 -0,01%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 23/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 23/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Sostanziale invarianza per indice spagnolo, che archivia la seduta con un +0,07%.

Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15.880, mentre il primo supporto è stimato a 15.652,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16.107,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
