Milano 9:58
42.368 -0,03%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 9:58
9.586 +0,08%
24.204 -0,01%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 23/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 23/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Appiattita la performance dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un modesto +0,01%.

La situazione di medio periodo dell'indice MDAX resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 30.308,8. Supporto visto a quota 29.612,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 31.005,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```