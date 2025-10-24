Milano 9:59
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 23/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 23/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Nuovo spunto rialzista per l'indice nipponico, che guadagna bene e porta a casa un +1,26%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nikkei 225 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 49.968,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 47.928,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 52.008,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
