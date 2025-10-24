Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Debole la giornata per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,45%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index). Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12.615,4. Primo supporto visto a 12.528,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12.499,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)