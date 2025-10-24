Banco BPM riacquista il 43% delle obbligazioni senior 2026 per 216 milioni di euro

Banco BPM

(Teleborsa) -ha annunciato i risultati finali dell’per cassa relativa al, con un ammontare nominale complessivo di titoli validamente offerti pari a, equivalente al 43,3% del totale in circolazione.L’operazione, effettuata in parallelo con l’emissione di nuovi titoli, rientra nella strategia didelledella banca.La(Settlement Date) è fissata per il 28 ottobre 2025, quando Banco BPM provvederà al pagamento del Corrispettivo del Prezzo di Acquisto e degli Interessi Maturati agli obbligazionisti le cui adesioni siano state accettate. L’offerta è stata condotta in conformità ai termini del Tender Offer Memorandum del 16 ottobre 2025.JP Morgan SE e NatWest N.V. hanno operato come, mentre Banca Akros, Crédit Agricole CIB, Commerzbank, Intesa Sanpaolo e Société Générale hanno agito in qualità di. Kroll Issuer Services Limited ha ricoperto il ruolo diL’operazione con Banca Akros è classificata come operazione con parti correlate di importo esiguo, ai sensi del Regolamento Consob OPC n. 17221/2010.