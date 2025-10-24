Milano 9:59
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Madrid, +0,24%

Ibex 35 esordisce a 15.830,5 Euro

Piccolo passo in avanti per indice azionario della Borsa di Madrid, che avanza dello 0,24%, dopo aver aperto a 15.830,5 Euro.
