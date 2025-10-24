Milano 10:00
42.365 -0,04%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:00
9.586 +0,08%
24.196 -0,05%

Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,28%

Il DAX avvia la seduta a 24.275,99 punti

Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,28%, dopo aver aperto a 24.275,99 punti.
