Milano 10:00
42.365 -0,04%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:00
9.586 +0,08%
24.196 -0,05%

Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,46%

Il CAC40 avvia la seduta a 8.263,91 punti

In breve, Finanza
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,46%, dopo aver aperto a 8.263,91 punti.
