Milano
10:01
42.352
-0,07%
Nasdaq
23-ott
25.097
0,00%
Dow Jones
23-ott
46.735
+0,31%
Londra
10:01
9.586
+0,08%
Francoforte
10:00
24.196
-0,05%
Venerdì 24 Ottobre 2025, ore 10.17
Home Page
/
Notizie
/ Francia, Fiducia consumatori (MoM) in ottobre
Francia, Fiducia consumatori (MoM) in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
24 ottobre 2025 - 09.10
Francia,
Fiducia consumatori in ottobre su base mensile (MoM) 90 punti
, in aumento rispetto al precedente 88 punti (la previsione era 87 punti).
(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
Altre notizie
