Francia, Fiducia consumatori (MoM) in ottobre

Francia, Fiducia consumatori (MoM) in ottobre
Francia, Fiducia consumatori in ottobre su base mensile (MoM) 90 punti, in aumento rispetto al precedente 88 punti (la previsione era 87 punti).

