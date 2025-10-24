Francoforte: in calo Fraport

(Teleborsa) - Rosso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte
, che sta segnando un calo del 2,33%.
L'andamento di Fraport
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fraport
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fraport
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 74,92 Euro. Primo supporto a 72,47. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 71,58.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)