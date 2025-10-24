Milano 13:07
42.293 -0,21%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 13:07
9.570 -0,09%
Francoforte 13:06
24.199 -0,04%

Francoforte: in calo Fraport

(Teleborsa) - Rosso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che sta segnando un calo del 2,33%.

L'andamento di Fraport nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fraport. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fraport evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 74,92 Euro. Primo supporto a 72,47. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 71,58.

