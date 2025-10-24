Milano 13:07
42.293 -0,21%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 13:07
9.570 -0,09%
Francoforte 13:06
24.199 -0,04%

Francoforte: risultato positivo per Continental

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Continental
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che lievita dell'1,86%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Continental più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 65,09 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 64,17. L'equilibrata forza rialzista del produttore di pneumatici è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 66,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```