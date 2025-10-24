Francoforte: si concentrano le vendite su Leg Immobilien

(Teleborsa) - Pressione su Leg Immobilien
, che tratta con una perdita del 2,52%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leg Immobilien
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Leg Immobilien
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 69,17 Euro e primo supporto individuato a 67,12. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 71,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)