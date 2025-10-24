Milano 13:08
42.297 -0,20%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 13:08
9.571 -0,08%
Francoforte 13:07
24.200 -0,03%

Francoforte: si concentrano le vendite su Leg Immobilien

(Teleborsa) - Pressione su Leg Immobilien, che tratta con una perdita del 2,52%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leg Immobilien, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di Leg Immobilien classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 69,17 Euro e primo supporto individuato a 67,12. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 71,22.

