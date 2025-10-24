New York: rosso per Honeywell International

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di apparecchiature industriali
, che tratta con una perdita del 2,03%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Honeywell International
rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Honeywell International
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 219,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 213,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 225,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)