New York: rosso per Honeywell International

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,03%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 219,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 213,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 225,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)