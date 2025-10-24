Pan African Resources passa dall'AIM al Main Market della Borsa di Londra

Pan African Resources

(Teleborsa) -, produttore di oro di fascia media, è passato oggi. Pan African ha un portafoglio unico di asset a lunga durata in Sudafrica e Australia. La società vanta una comprovata esperienza nella produzione di oro sicura e sostenibile, con operazioni di superficie a basso costo e ad alto margine e operazioni sotterranee ad alta qualità.Con il suo attuale portafoglio di operazioni di qualità ad alto margine in Sudafrica e Australia, la società è sulla buona strada per aumentare la produzione annua di oro per l'anno fiscale 2026 tra 275.000 e 292.000 once, con un aumento di circa il 40% rispetto all'anno fiscale 2025. La società ha recentemente, potendo cosìdell'oro e dei migliori rendimenti per gli azionisti."Siamo lieti di annunciare oggi la nostra ammissione alle negoziazioni sul Main Market - ha commentatodi Pan African - L'AIM ha gettato le basi del nostro successo sin dalla nostra quotazione iniziale nel 2007. Il passaggio al Main Market segna un nuovo capitolo per Pan African Resources, che sarà caratterizzato da una, mentre continuiamo il nostro entusiasmante percorso di crescita. La nostra strategia rimane focalizzata su una produzione di oro sicura, efficiente e sostenibile, a vantaggio di tutti gli stakeholder".