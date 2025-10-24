Parigi: calo per Vinci

gruppo industriale francese

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,48% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 122,3 Euro e primo supporto individuato a 118,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 126,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)