Parigi: calo per Vinci

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo industriale francese
, in flessione del 2,48% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Vinci
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo della società ingegneristica francese
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 122,3 Euro e primo supporto individuato a 118,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 126,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)