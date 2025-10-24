Milano 10:04
Migliori e peggiori
Parigi: calo per Vinci
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo industriale francese, in flessione del 2,48% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Vinci rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo della società ingegneristica francese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 122,3 Euro e primo supporto individuato a 118,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 126,2.

