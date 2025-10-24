Milano 10:06
42.298 -0,20%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:05
9.580 +0,02%
Francoforte 10:06
24.173 -0,15%

Piazza Affari: in forte denaro Ferragamo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in forte denaro Ferragamo
(Teleborsa) - Ottima performance per la maison del lusso, che scambia in rialzo del 12,44%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salvatore Ferragamo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve della casa di moda italiana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,378 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,633. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,123.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```