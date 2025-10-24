Piazza Affari: in forte denaro Ferragamo

(Teleborsa) - Ottima performance per la maison del lusso
, che scambia in rialzo del 12,44%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salvatore Ferragamo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della casa di moda italiana
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,378 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,633. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,123.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)