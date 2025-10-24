Piazza Affari: movimento negativo per Cembre

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio
, che mostra un decremento dell'1,90%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cembre
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'esame di breve periodo di Cembre
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 63,1 Euro e primo supporto individuato a 61,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 64,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)