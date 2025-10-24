Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 18:30
25.387 +1,16%
Dow Jones 18:30
47.274 +1,15%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

Piazza Affari: rialzo controllato per il settore assicurativo italiano

Lieve aumento per l'indice delle società assicurative, che si porta a 36.600,1 punti.
