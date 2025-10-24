PLATINUM del 23/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Apprezzabile rialzo per il metallo bianco-argenteo, in guadagno dello 0,74% sui valori precedenti.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.671,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.561. L'equilibrata forza rialzista del platino è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.782.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)