SILVER del 23/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Bene il metallo prezioso, con un rialzo dello 0,82%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'argento. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 51,45. Primo supporto a 47,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 46,05.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)