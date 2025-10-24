Milano 10:07
42.306 -0,18%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:07
9.580 +0,01%
Francoforte 10:07
24.168 -0,16%

SILVER del 23/10/2025

Finanza
SILVER del 23/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Bene il metallo prezioso, con un rialzo dello 0,82%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'argento. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 51,45. Primo supporto a 47,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 46,05.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```