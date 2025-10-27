Milano 16:25
42.924 +1,03%
Nasdaq 16:25
25.746 +1,53%
Dow Jones 16:25
47.422 +0,46%
Londra 16:25
9.648 +0,03%
Francoforte 16:25
24.249 +0,04%

A Piazza Affari corre il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
A Piazza Affari corre il settore assicurativo italiano
Si muove con il vento in poppa l'indice delle società assicurative, che arriva a 37.253,74 punti.
Condividi
```