Milano 16:26
42.925 +1,03%
Nasdaq 16:26
25.748 +1,54%
Dow Jones 16:26
47.432 +0,48%
Londra 16:26
9.649 +0,04%
Francoforte 16:26
24.250 +0,04%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 26/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 26/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato +0,15%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,9247. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,9266. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 0,9285.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```