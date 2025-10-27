Analisi Tecnica: EUR/CHF del 26/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato +0,15%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,9247. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,9266. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 0,9285.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)